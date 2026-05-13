COSTCO在華鬧「雙胞」，開市客北京：正與開市客中國談判，有望和解

近期鬧得沸沸揚揚的兩家COSTCO之爭有新進展。據《第一財經》報道，開市客（北京）國際商業發展有限公司（下稱「開市客北京」）相關負責人今日透露，目前該公司正與開市客（中國）投資有限公司（「開市客中國」）談判，雙方有望和解，開市客北京不會放棄中國市場，未來仍會在中國市場發展。



報道指出，兩家開市客均與上市公司Costco Wholesale Corporation (US.COST)存在一定的業務關聯或一致性。頗為微妙的是，兩家開市客背後的股東都叫COSTCO WHOLESALE INTERNATIONAL, INC（開市客國際批發公司）。



企查查此前信息顯示，COSTCO WHOLESALE INTERNATIONAL, INC在美國紐約州和內華達州均有註冊，是兩家同名企業，開市客中國所屬公司的註冊和聯繫地址在內華達州，而開市客北京所屬公司的註冊地在紐約州。惟該媒體記者今日再次查詢企查查，卻發現開市客中國所屬的這家公司，註冊和聯繫地址從內華達州變為了紐約州，而國家企業信用信息公示系統上開市客中國的登記信息暫未變化。



報道指，開市客中國此前已在內地市場開設了7家門店，然而在今年4月，開市客北京突然出現。彼時開市客國際批發公司宣布，以總投資15億美元在北京設立開市客北京，作為中國區總部，全面統籌在華業務與全國門店布局。



開市客中國當時馬上發布聲明稱，「關注到網絡上接連出現冒用『Costco開市客』註冊商標、企業名稱及相關視覺標識的帳號，上述及其他冒用『開市客』名義的帳號並非我司或我司關聯公司運營，其發布的一切信息與開市客無關」。開市客北京則在4月底宣布對開市客中國提起民事訴訟。



*開市客北京：不會放棄中國市場，是否用「COSTCO」品牌看協商結果*



當時開市客北京相關負責人曾先生指出，兩家COSTCO WHOLESALE INTERNATIONAL, INC在美國都是合法註冊，但各自分別與Costco Wholesale Corporation這家上市公司有關聯，「開市客中國不應該說我們是假的」。簡單來說，兩家公司都是真的，但「各做各的」。



報道今日引述開市客北京相關負責人表示，目前案件已經進入司法流程。「兩家開市客都是真的，我們是正常維權，現在我們雙方正在協商談判中，雙方有望和解，具體細節不便透露」。相關負責人又透露，目前先處理雙方協商談判事宜，長遠來看，中國市場非常具有潛力，尤其會員店業態是實體零售領域相對盈利最高的，所以未來不會放棄中國市場，依然會在中國市場進行會員店業態的開店計劃。至於是否以「COSTCO」品牌開店，則要具體看此次雙方協商的結果以及綜合評估。



至於開市客中國，這家公司此前曾表示暫不會再就事件回應。

《經濟通通訊社13日專訊》