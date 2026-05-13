華虹半導體(01347)委林俊毅任執行副總裁，曾任職台灣德碁半導體

華虹半導體(01347)(滬:688347)公布，委任林俊毅擔任執行副總裁。



該集團指，林俊毅現任上海華虹宏力半導體製造執行副總裁，負責無錫基地運營。他於2000年8月加入該集團，擁有近30年半導體行業工作經驗。他自1995至2000年任職於台灣德碁半導體，該公司之後與台灣積體電路製造合併，林他畢業於台灣科技大學。

《經濟通通訊社13日專訊》