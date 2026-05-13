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AH股新聞

13/05/2026 07:52

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
瀾起科技(688008)5028.16
海光信息(688041)3532.04
寒武紀(688256)3459.61
藥明康德(603259)2900.52
恒瑞醫藥(600276)2622.05
工業富聯(601138)2495.39
紫金礦業(601899)2455.46
中天科技(600522)2429.81
兆易創新(603986)2293.96
亨通光電(600487)1738.27
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)6726.05
新易盛(300502)5617.86
寧德時代(300750)4435.33
立訊精密(002475)3345.13
光迅科技(002281)2921.42
東山精密(002384)2844.17
北方華創(002371)2776.17
天孚通信(300394)2527.84
勝宏科技(300476)2175.21
陽光電源(300274)1872.20

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社13日專訊》

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