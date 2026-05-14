《Ａ股異動》大唐發電A漲停，現報8.11元人幣

大唐發電A股(滬:601991)現漲停，報8.11元（人民幣．下同），升10%，最低價8.11元；成交6361萬股，成交金額5.16億元；換手率0.5%。
大唐發電H股(00991)無升跌，報3.51港元，最高價3.51港元，最低價3.51港元；成交370.71萬股，成交金額1301萬港元。大唐發電A股較H股呈164.3%溢價。
《經濟通通訊社14日專訊》
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14/05/2026 09:26
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