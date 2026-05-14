【習特會】習近平：台灣問題處理不好，中美就會碰撞甚至衝突

國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定；處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。「台獨」與台海和平水火不容。維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》