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AH股新聞

14/05/2026 12:46

【習特會】中美元首會談結束，習近平會見隨特朗普訪華美國企業家

　　國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。目前，會談已結束。會談用時超過2小時15分鐘。會談期間，習近平會見隨同特朗普訪華的美國企業家。

　　特朗普表示，「我此訪帶來了美國工商界傑出代表，他們都尊重和重視中國，我鼓勵他們拓展對華合作」。特朗普逐一向習近平介紹隨訪企業家。

　　美國企業家表示，高度重視中國市場，希望深耕中國業務，加強對華合作。

　　習近平表示，美國企業正在深度參與中國改革開放，雙方都從中獲益。中國開放的大門只會越開越大，中方歡迎美國對華加強互利合作，相信美國企業在華將擁有更廣闊前景。

　　據了解，隨同特朗普訪華的十多名美國企業家包括英偉達創始人兼首席執行官黃仁勳、特斯拉公司首席執行官馬斯克、波音公司總裁兼首席執行官奧特伯格、高盛集團董事長兼首席執行官蘇德巍等。

　　與特朗普會談期間，習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題，「處理好了，兩國關係就能保持總體穩定；處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地」。「台獨」與台海和平水火不容。維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》

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