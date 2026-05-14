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AH股新聞

14/05/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
瀾起科技(688008)5414.76
工業富聯(601138)4279.46
寒武紀(688256)3539.63
中天科技(600522)2821.11
兆易創新(603986)2126.50
佰維存儲(688525)1908.30
源杰科技(688498)1834.13
海光信息(688041)1807.13
紫金礦業(601899)1545.24
生益科技(600183)1501.76
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)6363.37
寧德時代(300750)5550.59
天孚通信(300394)4296.74
新易盛(300502)3319.12
德明利(001309)2652.46
東山精密(002384)2562.59
光迅科技(002281)2542.94
立訊精密(002475)2452.96
江波龍(301308)2239.19
勝宏科技(300476)2052.09

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社14日專訊》

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