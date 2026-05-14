《神州頭條》財經報章頭版摘要：中美在南韓舉行經貿磋商

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中美在南韓舉行經貿磋商

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當地時間5月13日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特在韓國舉行經貿磋商。雙方以兩國元首重要共識為指引，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就解決彼此關注的經貿問題和進一步拓展務實合作進行了坦誠、深入、建設性的交流。



「兩新」政策加碼優化，擴內需促消費仍有「後手」

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多地實施以舊換新自主品類補貼、技術改造和設備更新貸款支持範圍擴大、第二批支持「兩新」超長期特別國債已下達……近段時間以來，大規模設備更新和消費品以舊換新支持政策持續加碼，進一步激發消費潛力，推動產業提質升級。展望後續，專家認為，為深入挖掘內需潛力，還需在服務消費方面進一步優化供給，推動消費升級。



從賣貨到扎根，平台出海破浪前行風帆勁

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5月13日，阿里巴巴和騰訊控股公布最新財報，算力出海、AI出海成為市場關注的熱點；跨境電商領域，京東、拼多多於今年一季度開啟品牌出海計劃；生活服務方面，美團的外賣業務國際化也取得進展……近期，多家平台企業出海動作頻頻。





《上海證券報》



「全球南方」媒體智庫高端論壇中阿夥伴大會在開羅舉行

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「全球南方」媒體智庫高端論壇中阿夥伴大會暨《新時代治國理政紀實》第一卷阿拉伯文版發布會13日在埃及開羅舉行。



市監總局：聚焦平台經濟等重點領域，綜合整治「內捲式」競爭

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市場監管總局價監競爭局副局長辛群在專題發布會上表示，將持續推進高效能執法、部署開展反不正當競爭專項執法行動，聚焦平台經濟、民生、科技創新等重點領域，統籌運用各類反不正當競爭措施，綜合整治「內捲式」競爭，推動形成優質優價、良性競爭市場秩序。



創業板「四見」--科技創新與企業家精神的資本市場鏡像

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5月13日，創業板指盤中報4041.99點，超過了2025年4037.96點的歷史高位；3天前，中際旭創總市值突破1萬億元（人民幣．下同），股價站上1000元大關；5天前，創業板首家未盈利公司大普微股價上市14天漲了10倍；一個月前，寧德時代總市值重回2萬億元……如此的朝氣蓬勃，是創業板的「科技」底色日漸濃厚，資本市場發揮樞紐功能。





《證券時報》



國補拉動消費成效顯著，政策迭代釋放內需潛力

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作為激活消費市場的重要抓手，國補政策持續釋放效應。截至2026年5月4日，今年消費品以舊換新已惠及8620.4萬人次，帶動銷售額6292.7億元。從政策演進看，國補規模優化至2500億元精準投放，並配套1000億元財政金融協同專項資金，背後是消費市場結構變遷與內需潛力的釋放。



出海收入創新高，上市公司「第二增長曲線」現八大亮點＝

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受益於高端製造產業崛起與自主可控提速，出海已成為中國企業增長的核心新引擎。本文全景復盤A股上市公司出海發展脈絡，重點梳理2025年八大核心亮點。



聚焦「採、集、用」難點，工信部部署開展工業數據資源開發利用

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5月13日，一場聚焦工業數據「採、集、用」難點的座談會在重慶召開。工業和信息化部召集江蘇、浙江、廣東等地工信部門負責人，以及化工、汽車、材料等7個領域聯合體代表，共同探討如何將我國門類齊全的工業數據資源，轉化為可供給人工智能訓練的高質量行業數據集。