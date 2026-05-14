《鍾之日記》阿里績後造好，騰訊先升後跌

5月14日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



市場聚焦中美元首會面，此外，美國最新PPI數據顯示通脹壓力大，美股周三（13日）個別發展，道指收跌，標指、納指創新高。港股今早裂口高開近450點，惟高位遭遇沽壓。阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)績後股價造好，其他科網股個別發展。恒生指數全日收報26389，升不足1點，主板成交逾3067億元。



*習特會乏提振，滬指收跌1.5%失4200點*



中美元首正式在北京會晤，A股市場現高位回吐壓力，滬指全天跌1.52%報4177.92點，失守4200點關口；深成指跌2.14%，創業板指挫2.16%。滬深兩市成交錄得3.36萬億元（人民幣．下同），為連續七個交易日突破3萬億元水平，較上個交易日增加1221億元或3.8%。



中國國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂同美國總統特朗普舉行會談，雙方同意將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位。習近平稱，中美雙方應當做夥伴而不是對手，他並強調台灣問題是中美關係中最重要的問題，「美方務必慎之又慎處理台灣問題」。



習特會期間，外電傳出消息，美國已批准阿里、騰訊等約10家中國企業購買英偉達性能僅次於旗艦產品的AI芯片H200，但迄今尚未完成任何交付。英偉達首席執行官黃仁勳最後一刻加入特朗普的訪華團，讓人寄希望於此行能最終打破H200芯片在中國銷售受阻的僵局。國產半導體產業鏈今日升轉跌，龍頭海光信息(滬:688041)收挫6.6%。另外，軍工、電網設備、有色金屬全天走疲；銀行漲幅靠前，雞肉豬肉及白酒等消費板塊逆勢活躍。



*AI業務爆發式增長，阿里績後漲3.8%*



阿里(09988)公布業績，截至今年3月底止第四季股東應佔盈利254.76億元（人民幣．下同），按年增1.06倍，每股盈利1.37元。按非公認會計準則淨利潤8600萬元，下降99.71%，遜於市場預估143億元。不過AI業務造好，公司股價全天高開高走，收升3.8%，報137.9港元，為表現第二好藍籌。



於第四財季，阿里收入2433.8億元，按年增長3%；經營虧損8.48億元，2025年同期為經營利潤284.65億元。按業務劃分，中國電商事業集團收入1222.2億元，按年升6%；阿里國際數字商業集團收入354.29億元，按年升6%；雲智能集團收入416.26億元，按年升38%；其他收入654.59億元，按年跌21%。至於全財年收入1.024萬億元，按年升3%；非公認會計準則淨利潤606.58億元，按年跌62%。



集團高層在電話會議上預測，未來一年人工智能相關產品收入佔比將突破50%，成為阿里雲收入增長的核心引擎。首席執行官吳泳銘給出具體時間表：預計6月季度，包含百煉MaaS（模型即服務）平台在內的AI模型與應用服務，其年化經常性收入(ARR)將突破100億元；到今年年底，更可望衝破300億元大關。



吳泳銘同時表示，有信心在新財年結束前，實現即時零售業務的單位經濟效益由負轉正，並最終邁向整體盈利。



花旗發表研究報告指出，阿里業績好壞參半，但AI業務錄爆發式增長，AI相關雲端收入連續第11個季度錄得三位數增幅，目前佔外部雲端收入30%。該行維持阿里「買入」評級，港股目標價由204港元上調至207港元，增幅1.5%；美股目標價亦由205美元升至208美元。



花旗補充，雖然AI技術投資對利潤造成壓力，但管理層認為這是刻意策略，旨在把握巨大機遇。花旗將阿里2027財年收入、調整後淨利潤預測調整分別下調0.7%、上調3.6%至1.109萬億元、1190億元；2028財年收入、調整後淨利潤預測調整分別下調0.6%、上調3.4%至1.242萬億元、1640億元。



*騰訊股價由升轉跌，稱將加大投入AI*



騰訊(00700)公布今年首季業績，期內收入1964.58億元（人民幣．下同），按年增9%；經調整淨利679.05億元，按年增長10%；純利580.93億元，按年增長21%。騰訊早盤一度升逾3%，隨後由升轉跌，最終收跌0.5%，報460.2港元。



管理層指，內部及外部用戶對集團的模型與AI服務需求增加，預見今年資本開支將大幅提升，國產芯片使用量亦將陸續提升。騰訊首季資本開支為319億元，按季升63%，按年升16%，主要用於AI相關的投入。



就AI新產品的影響，若剔除新AI產品（混元、元寶、CodeBuddy、WorkBuddy及QClaw）的收入、成本及開支，今年首季經調整經營盈利按年增幅可由9%（756億元）提升至17%（844億元）。由此推算，AI新產品拖累集團經營盈利約88億元。



對於AI帶來的實際回報，管理層稱，AI領域包括短期及長周期的投資，未必會立竿見影，集團不會基於季度層面管理每項相關產品，而是基於資產組合及生命周期進行審視。管理層亦指出，騰訊雲缺乏足夠的GPU資源，雖能滿足內部客戶，但仍難滿足外部客戶的所有需求，不利於獲取更多收入及市場份額。



花旗稱，除人工智能外，騰訊核心業務依然保持韌性，國內外遊戲業務持續增長；預計2026年下半年國產GPU的加速放量將成為雲業務的重要增長催化劑。該行維持騰訊「買入」評級，將目標價由783港元降至763港元。



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