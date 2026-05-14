《中國要聞》印尼中國商會：鎳礦開採配額削減及稅務增加等威脅營商環境

據《路透》報道，在印尼經營的中國企業正呼籲出台更有利於商業發展的政策，並警告稱，收緊鎳礦開採配額、稅務增加以及新的定價機制正推高成本，威脅到印尼作為全球最大鎳生產國的投資。



印尼中國商會在致印尼總統普拉博沃(Prabowo Subianto)、並抄送中國駐印尼使館的信件中表示，中國企業正面臨「過度嚴格的監管、過度執法」，並指控當局存在腐敗和勒索行為。信中還提到稅收及特許權使用費上漲、擬實施的外匯留存規定、更嚴格的林業執法、工作簽證限制以及大型項目暫停等問題。



警告力度最強的部分指向鎳行業。近年來中國企業在冶煉、不銹鋼和電池材料項目上大量投資，主導下游加工領域。商會指，今年鎳礦開採配額大幅削減，大型礦山的削減幅度超過70%，總削減量達到3000萬噸。商會亦批評印尼修訂後的鎳礦基準定價公式(HPM)，稱相關調整推高了成本，或影響現有項目和未來投資。



報道指出，印尼政府已推遲上調礦產特許權使用費和出口關稅的計劃，同時著手制定對國家和礦商都更公平的計算公式。印尼總統普拉博沃昨日表示，許多外國投資者反映印尼審批手續過多、流程過長，並呼籲放鬆監管以促進投資，但未點名具體國家。

《經濟通通訊社14日專訊》