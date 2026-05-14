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14/05/2026 17:26

【聚焦數據】內地4月末M2同比增速擴至8.6%，M1增速收窄至5%

　　人民銀行公布數據，4月末，廣義貨幣(M2)餘額353.04萬億元（人民幣．下同），同比增長8.6%，增幅較上月提高0.1個百分點，並略高於預期的8.5%。

　　狹義貨幣(M1)餘額114.58萬億元，同比增長5%，增幅較3月末縮減0.1個百分點。

　　流通中貨幣(M0)餘額14.75萬億元，同比增長12.2%。

　　前四個月淨投放現金6530億元。
《經濟通通訊社14日專訊》

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