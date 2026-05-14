路透：美國批准向阿里、騰訊等10家中國企業出售英偉達H200芯片

據《路透》剛剛報道，三位知情人士透露，美國已批准約10家中國企業購買英偉達性能僅次於旗艦產品的AI芯片H200，但迄今尚未完成任何交付。就在英偉達首席執行官黃仁勳本周尋求在中國市場取得突破之際，這筆重大科技產品交易仍懸而未決。



*H200在華交易仍陷停滯，黃仁勳隨特朗普訪華冀能打破僵局*



消息人士稱，儘管已獲得美國批准，但交易仍陷入停滯，因為中國企業根據北京方面的指導意見撤回。中國方面的轉變部分源於美方態度的變化，儘管具體發生了什麼變化尚不清楚。在北京，阻止或嚴格審查這些訂單的壓力正在升高。



此外，消息人士稱，黃仁勳最初並未列入白宮訪華代表團名單，但在收到美國總統特朗普的邀請後加入了此次行程。特朗普在前往與中國國家主席習近平舉行峰會的途中，特意在阿拉斯加接黃仁勳上機，這讓人寄希望於此行能最終打破H200芯片在中國銷售受阻的僵局。



*阿里、騰訊、字節、聯想、富士康等獲批採購H200*



據知情人士透露，美國商務部已批准包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動和京東在內的約10家中國企業採購英偉達H200芯片。他們表示，包括聯想和富士康在內的少數分銷商也已獲得批准。其中兩名消息人士稱，根據美國許可條款，買家可以直接從英偉達購買，也可以通過這些分銷商購買，每位獲批客戶最多可購買75000顆芯片。



聯想在向《路透》發表的聲明中證實，該公司「是獲准在中國銷售H200的幾家企業之一，這是英偉達出口許可證的一部分」。



黃仁勳周四接受中央電視台採訪時表示，希望特朗普和習近平能在北京會談期間延續雙方的良好關係，以改善兩國關係。

《經濟通通訊社14日專訊》