【聚焦數據】內地4月末社融規模存量456.89萬億元，同比增長7.8%

人民銀行公布，初步統計，2026年4月末社會融資規模存量為456.89萬億元，同比增長7.8%。



其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額276.9萬億元，同比增長5.6%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額1.13萬億元，同比下降3.8%；委託貸款餘額11.23萬億元，同比下降0.1%；信託貸款餘額4.67萬億元，同比增長7.4%；未貼現的銀行承兌匯票餘額2.2萬億元，同比下降7.9%；企業債券餘額35.52萬億元，同比增長8.3%；政府債券餘額99.37萬億元，同比增長15.6%；非金融企業境內股票餘額12.4萬億元，同比增長4.6%。



從結構看，4月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的60.6%，同比低1.3個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.2%，同比低0.1個百分點；委託貸款餘額佔比2.5%，同比低0.2個百分點；信託貸款餘額佔比1%，同比持平；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.5%，同比低0.1個百分點；企業債券餘額佔比7.8%，同比高0.1個百分點；政府債券餘額佔比21.7%，同比高1.4個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.7%，同比低0.1個百分點。

《經濟通通訊社14日專訊》