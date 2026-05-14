《Ａ股行情》滬綜指高開0.32%，深成指高開0.7%，習特會今早登場

滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.32%，報4256.16點，深成指高開0.7%，創業板指亦高開1.23%。工業氣體、CPO概念漲幅居前。



美國總統特朗普昨晚抵達北京，對中國展開為期三天的國事訪問。這是中美兩國元首繼去年10月釜山之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔九年再次訪華。今日上午，中國國家主席習近平將在北京人民大會堂東門外廣場舉行歡迎儀式，隨後雙方將就經貿等一系列關鍵議題展開會晤。



此前特朗普曾表示，會晤將優先討論貿易問題，希望達成商業協議及敲定成立新的貿易委員會細節，而伊朗問題可能不在議程中。惟美國國務卿魯比奧昨表示，美國希望中國促使伊朗放棄在波斯灣的行動。



有外媒報道指，船舶追蹤數據顯示，一艘載有200萬桶伊拉克原油的中國超級油輪昨日駛過霍爾木茲海峽，目前正在阿曼灣(Gulf of Oman)停泊，靠近美國海軍對伊朗船隻實施封鎖的海域，此前該船已經在波斯灣滯留逾兩個月。自2月28日美以對伊戰事爆發以來，這是已知的第三艘通過霍爾木茲海峽的中國油輪。



另外，人民銀行今日進行5億元（人民幣．下同）7天期逆回購，這是逆回購操作量連續六日降至5億元。公開市場今日有270億元逆回購到期，即今日淨回籠265億元。

《經濟通通訊社14日專訊》