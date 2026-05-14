《Ａ股行情》習特會登場A股興奮過後回調，滬綜指半日收跌1%失守4200點

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舉世矚目的中美元首會晤今早登場，A股昨日提前興奮、今早陷入回調，三大指數紛紛下跌逾1%。滬綜指半日跌1.02%報4199.19點，失守四千二關，深成指挫1.6%，創業板指收低1.93%；滬深兩市半日交易額22687億元（人民幣．下同），較上個交易日放量2968億元或15%。



盤面上，軍工股跌幅最深，海蘭信(深:300065)、江龍船艇(深:300589)均挫超5%；有色金屬整體走弱2.6%，鋰礦、黃金方向領跌，本周美國公布的兩項關鍵通脹數據均超預期，是壓制黃金最核心的宏觀因素。至於銀行股則逆市上行，中國銀行(滬:601988)上午升1.6%，工商銀行(滬:601398)升1.4%。2025年42家A股上市銀行分紅再創新高，全年累計派發紅利6456.37億元，國有大行、頭部股份行為分紅主要貢獻力量。



國家主席習近平上午在北京人民大會堂同美國總統特朗普舉行會談時指出，事實一再證明，貿易戰沒有贏家；中美經貿關係的本質是互利共贏，面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇。中美雙方應當做夥伴而不是對手，相互成就、共同繁榮，走出一條新時代大國正確相處之道。《新華社》引述其並稱，中美雙方經貿團隊13日達成了「總體平衡積極的」成果，對兩國老百姓、對世界都是好消息。



《央視新聞》報道，中美元首會談進行過程中，特斯拉首席執行官馬斯克、蘋果首席執行官庫克、英偉達首席執行官黃仁勳等十餘名美方商界代表，在工作人員引導下進入會談現場。

《經濟通通訊社14日專訊》