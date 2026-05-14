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AH股新聞

14/05/2026 15:10

《Ａ股行情》習特會乏提振，滬綜指收跌1.52%失4200點

　　中美元首正式在北京面對面會晤，A股市場現高位回吐壓力，滬指全天收跌1.52%報4177.92點，失守4200點關口；深成指跌2.14%，創業板指挫2.16%。滬深兩市成交錄得3.36萬億元(人民幣．下同)，為連續七個交易日突破3萬億水平，較上個交易日增加1221億元或3.8%。

　　中國國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂同美國總統特朗普舉行會談，雙方同意將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位。習近平稱，中美雙方應當做夥伴而不是對手，他並強調台灣問題是中美關係中最重要的問題，「美方務必慎之又慎處理台灣問題」。

　　習特會期間，外電傳出消息，美國已批准阿里、騰訊等約10家中國企業購買英偉達性能僅次於旗艦產品的AI芯片H200，但迄今尚未完成任何交付。英偉達首席執行官黃仁勳最後一刻加入特朗普的訪華團，讓人寄希望於此行能最終打破H200芯片在中國銷售受阻的僵局。國產半導體產業鏈今日升轉跌，龍頭海光信息(滬:688041)收挫6.6%。

　　另外，軍工、電網設備、有色金屬全天走疲；銀行漲幅靠前，雞肉豬肉及白酒等消費板塊逆勢活躍。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004914.60-1.68　
上證指數4177.92-1.5214981.20
深證成指15745.74-2.1418641.40
創業板指3951.14-2.16　
科創501725.09+2.55　
B股指數288.11-0.702.19
深證B指1142.85-0.491.13

《經濟通通訊社14日專訊》

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