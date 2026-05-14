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AH股新聞

14/05/2026 13:23

《香江策論－張憶東》AI行情過熱，美股再創新高，港股反彈但內外資小幅流出

　　海外方面，美聯儲政策分歧和博弈加劇，短期降息派主導性不足，夏季市場波動或加大，但下半年仍存在超預期降息可能；美債收益率二季度或維持高位震盪，美元短期偏強、中期趨弱，香港資金面整體寬鬆但6-7月解禁高峰可能帶來擾動。

　　經濟方面，美國仍維持繁榮表象，AI支撑軟著陸，但消費、就業和盈利預期存在邊際走弱風險；中國宏觀數據平穩，新質生產力與科技企業盈利成為核心亮點。

　　策略上，全球配置應從「美元資產獨大」轉向「多元化配置」，逢低增配A股與港股，精選全球硬核資產；中國股市夏季或呈N型震盪，為秋季行情蓄勢，中長期應以SMART框架聚焦安全資產、製造出海和硬科技高科技。港股則處於估值窪地、資金流入和盈利改善的共振窗口，建議圍繞新科技成長、高股息紅利和價值成長三條主綫布局。

　　美股AI行情過熱（動量/價值的月度擁擠度已達高位），指數再度新高；市場提前交易美伊談判推進，地緣風險溢價回吐，布倫特原油從高位回落，上周累計下跌7.3%至100.3美元/桶。美元避險溢價繼續回吐，上周美元指數震盪下行0.37%至97.85，回到3月以來的區間下沿。上周10年期美債收益率小幅下行1.6bp至4.35%，而2年期美債收益率基本持平，表明本輪收益率下行主要來自長端通脹風險溢價回吐。

　　A股資金面，5/6-7兩個交易日中A股市場兩融資金加速流入712億元；寬基ETF延續大幅流出738億元，行業ETF延續淨流出55億元：電池、證券、衛星流入，而人工智能、半導體、機器人、電網設備、芯片流出。

　　南向資金方面，上周小幅淨流出2億港元；其中騰訊淨流出擴大至50億港元，阿里淨流出放緩至1億港元，小米轉為淨流出17億港元，中芯國際延續淨流入12億港元。上周（4/30-5/6）港股外資轉為淨流出115億港元，中資中介和香港本地中介繼續淨流入16億和10億港元。內資港股通ETF延續淨流出28億元，其中創新藥繼續流入，金融、科技流出6億、25億。

　　港股市場情緒方面，港股整體賣空成交佔比降至16%，而互聯網龍頭賣空佔比小幅升至19%，騰訊、網易、阿里、百度賣空成交佔比較前一周上升。上周港股市場解禁市值達104億港元，本周預計解禁110億港元。

《海通國際研究主管兼首席經濟學家　張憶東》

*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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