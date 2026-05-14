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14/05/2026 18:03

【習特會】習近平設晚宴歡迎特朗普，下午同遊天壇呼應9年前故宮行

　　國家主席習近平今晚6時在人民大會堂金色大廳，為來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行歡迎宴會。習近平在致辭時，對特朗普和美國代表團表示熱烈歡迎，指這是一次歷史性訪問，並強調實現中華民族偉大復興和讓美國再偉大完全可以並行不悖，相互成就，造福世界。

　　習近平與特朗普今日上午舉行會談後同遊天壇。據《新華社》報道，兩人在天壇祈年殿廣場合影後，步入祈年殿，一同欣賞榫卯斗拱精準契合、天文歷法與殿宇結構完美融合的建築特點。

　　習近平表示，「2017年我們沿著北京中軸線參觀了故宮。今天參觀的天壇和故宮同齡，寓意『天圓地方』，展現出中國人的宇宙觀和處世哲學。中國古代執政者在天壇舉行祭祀大典，祈求國泰民安、風調雨順，體現出民為邦本、本固邦寧的中國傳統思想。中國共產黨傳承發展中華文明的民本思想，始終堅持全心全意為人民服務的根本宗旨，得到人民的堅定支持和衷心擁護」。

　　特朗普則稱，當年的故宮之行至今記憶猶新。天壇歷經600多年，仍然巍峨屹立，展現出中國精美的古典建築藝術和博大精深的傳統文化，令人讚歎。中美兩國都是偉大的國家，兩國人民都是偉大的人民，富有智慧。兩國應該深化相互理解，增進人民友好。
《經濟通通訊社14日專訊》

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