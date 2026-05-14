【聚焦數據】內地4月新增人民幣貸款減少100億元，時隔九個月再轉負

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▷ 前四月住戶貸款減4902億 企事業單位增8.99萬億
▷ 4月人民幣存款增2700億元 環比大減
人民銀行公布，前四個月人民幣貸款增加8.59萬億元（人民幣．下同）。按上月公布的一季度人民幣貸款增加8.6萬億元計算，4月人民幣貸款減少100億元，遠低於市場預期的增長3000億元，為時隔九個月後再次負增長；3月人民幣貸款增加2.99萬億元。
前四個月，分部門看，住戶貸款減少4902億元，其中，短期貸款減少6102億元，中長期貸款增加1199億元；企（事）業單位貸款增加8.99萬億元，其中，短期貸款增加3.67萬億元，中長期貸款增加5.01萬億元，票據融資增加1429億元；非銀行業金融機構貸款減少1935億元。
4月末，本外幣貸款餘額284.29萬億元，同比增長5.5%。月末人民幣貸款餘額280.5萬億元，同比增長5.6%。
4月末，外幣貸款餘額5515億美元，同比增長3.4%。前四個月外幣貸款增加65億美元。
*4月人民幣存款增加2700億元，環比大減*
存款方面，前四個月，人民幣存款增加14萬億元。按上月公布的一季度人民幣存款增加13.73萬億元計算，4月人民幣存款增加2700億元；3月人民幣存款增加4.47萬億元。
前四個月，住戶存款增加5.74萬億元，非金融企業存款增加1.43萬億元，財政性存款增加1.2萬億元，非銀行業金融機構存款增加4.5萬億元。
4月末，本外幣存款餘額350.57萬億元，同比增長9%。月末人民幣存款餘額342.68萬億元，同比增長8.9%。
4月末，外幣存款餘額1.15萬億美元，同比增長19.9%。前四個月外幣存款增加891億美元。
《經濟通通訊社14日專訊》
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