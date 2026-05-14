復星醫藥(02196)授阿茲海默症藥獨家商業化選擇權，至少收近19億元

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復星醫藥(02196)(滬:600196)公布，控股子公司復星醫藥產業獲AriBio授予獨家選擇權。復星醫藥產業向AriBio支付6000萬美元選擇權費。復星醫藥產業去年12月收購綠谷醫藥，將對方核心產品甘露特鈉膠囊（「九期一」）收歸旗下，該藥主要用於治療輕度至中度阿茲海默症。



該集團指，根據約定，AriBio應於許可產品用於治療早期阿爾茨海默症的全球多中心III期臨床試驗完成後向復星醫藥產業提供全部頂線數據，復星醫藥產業有權不晚於90日決定是否行使該獨家選擇權，如行使，復星醫藥產業將獲AriBio授予於許可領域即用於阿爾茨海默病所有譜系的診斷、預防和治療及許可區域包括美國、歐洲、日本等市場獨家開發、註冊、生產及商業化許可產品的權利。



該集團指，於選擇權行權後，將就許可向AriBio支付至多1.8億美元首付款和監管里程碑付款，連同上述選擇權費合共2.4億美元，折合約18.79億港元。另外，自許可產品於許可區域的年度淨銷售額首次達到25億美元起，將依約分梯度向AriBio支付銷售里程碑款項。根據年度淨銷售額，復星醫藥產業應按約定的低兩位數百分比向AriBio支付銷售分成等。



*桃紅四物湯顆粒獲受理藥品註冊申請*



另外復星醫藥指，控股子公司河北萬邦復臨藥業就桃紅四物湯顆粒的藥品註冊申請獲國家藥品監督管理局受理。截至4月，該集團針對該藥品的累計研發投入約696萬元人民幣。

《經濟通通訊社14日專訊》