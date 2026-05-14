《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|工業富聯
|(601138)
|3894.87
|瀾起科技
|(688008)
|3610.23
|寒武紀
|(688256)
|3304.93
|兆易創新
|(603986)
|2810.93
|海光信息
|(688041)
|2616.83
|紫金礦業
|(601899)
|1820.90
|中微公司
|(688012)
|1630.98
|長電科技
|(600584)
|1538.13
|中天科技
|(600522)
|1534.15
|佰維存儲
|(688525)
|1499.08
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|5322.52
|寧德時代
|(300750)
|5031.52
|新易盛
|(300502)
|4394.05
|天孚通信
|(300394)
|3768.24
|立訊精密
|(002475)
|3216.28
|光迅科技
|(002281)
|2580.46
|江波龍
|(301308)
|2572.46
|北方華創
|(002371)
|2268.47
|勝宏科技
|(300476)
|2210.03
|東山精密
|(002384)
|2134.74
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社14日專訊》
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