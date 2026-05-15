  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

15/05/2026 08:35

【習特會】習近平稱中美關係只能搞好不能搞壞，特朗普邀習近平9月24日訪美

　　國家主席習近平14日晚在人民大會堂金色大廳舉行宴會，歡迎美國總統特朗普訪華，兩國元首先後發表致辭。習近平強調，我們一致認為，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，只能搞好不能搞壞。兩國合則兩利、鬥則俱傷，應該成為夥伴而不是對手。雙方同意構建中美建設性戰略穩定關係，推動中美關係穩定、健康、可持續發展，為世界帶來更多和平、繁榮、進步。

　　習近平強調，55年前中美開展「乒乓外交」，推開了中美冰封20多年的大門，成為當代國際關係史上的重大事件。此後，中美之間以很多開放合作的故事，不斷書寫著友誼的佳話。新形勢下，習近平同特朗普多次會晤和通話，推動中美關係保持總體穩定。

　　習近平指出，縱觀中美關係發展歷程，能不能做到相互尊重、和平共處、合作共贏是雙邊關係能否穩定發展的關鍵所在。中美關係承載著兩國17億多人民的福祉，關乎世界80多億人民的利益。我們應當共同扛起這個歷史重任，推動中美關係這艘巨輪沿著正確航道平穩前行。

*特朗普邀請習近平夫婦9月訪美*

　　特朗普表示，十分感謝習近平對他訪華的熱情款待。這是一次重要訪問，雙方進行了積極和建設性的對話。美國人民和中國人民相互欣賞、相互尊重，友誼源遠流長。美中關係是世界上最重要的雙邊關係，兩國要加強合作，為世界創造美好未來。特朗普並邀請習近平夫婦今年9月24日訪問白宮。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中國從不好戰，西方「強則必霸」

15/05/2026 10:41

大國博弈

定期存款 | 南商推新優惠3個月港元定存高達2.68厘，大新...

14/05/2026 15:40

貨幣攻略

美伊談判不過是特朗普的獨角戲

12/05/2026 15:25

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區