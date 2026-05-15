【習特會】習近平稱中美關係只能搞好不能搞壞，特朗普邀習近平9月24日訪美

國家主席習近平14日晚在人民大會堂金色大廳舉行宴會，歡迎美國總統特朗普訪華，兩國元首先後發表致辭。習近平強調，我們一致認為，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，只能搞好不能搞壞。兩國合則兩利、鬥則俱傷，應該成為夥伴而不是對手。雙方同意構建中美建設性戰略穩定關係，推動中美關係穩定、健康、可持續發展，為世界帶來更多和平、繁榮、進步。



習近平強調，55年前中美開展「乒乓外交」，推開了中美冰封20多年的大門，成為當代國際關係史上的重大事件。此後，中美之間以很多開放合作的故事，不斷書寫著友誼的佳話。新形勢下，習近平同特朗普多次會晤和通話，推動中美關係保持總體穩定。



習近平指出，縱觀中美關係發展歷程，能不能做到相互尊重、和平共處、合作共贏是雙邊關係能否穩定發展的關鍵所在。中美關係承載著兩國17億多人民的福祉，關乎世界80多億人民的利益。我們應當共同扛起這個歷史重任，推動中美關係這艘巨輪沿著正確航道平穩前行。



*特朗普邀請習近平夫婦9月訪美*



特朗普表示，十分感謝習近平對他訪華的熱情款待。這是一次重要訪問，雙方進行了積極和建設性的對話。美國人民和中國人民相互欣賞、相互尊重，友誼源遠流長。美中關係是世界上最重要的雙邊關係，兩國要加強合作，為世界創造美好未來。特朗普並邀請習近平夫婦今年9月24日訪問白宮。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》