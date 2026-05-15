《駐京專電》農業部修訂生豬產能綜合調控實施方案，下調能繁母豬保有量目標

農業農村部修訂印發生豬產能綜合調控實施方案，《方案》綜合考慮豬肉市場供需、生豬生產效率提升等因素，設定全國能繁母豬正常保有量穩定在3750萬頭左右，是自2024年2月以來再次下調正常保有量目標。



《方案》提出，按照生豬產能綜合調控要求，將能繁母豬存欄量變動劃分為綠色、黃色和紅色3個區域，採取相應的調控措施。適當收緊能繁母豬存欄量綠色區域和黃色區域上限以及黃色區域下限，建立產能分級聯動調控機制，強化生產和市場預期引導，促進生豬市場供需更加適配。



*豬場保有量穩定在13萬個以上*



《方案》並提出，根據2025年末全國養殖場直聯直報系統備案的規模豬場數量，結合生豬規模養殖發展趨勢，設定全國規模豬場保有量穩定在13萬個以上的目標，規模豬場按照《畜禽養殖場備案管理辦法》的規定進行備案管理。各地應保持規模豬場數量總體穩定，不得隨意拆除。下一步，農業農村部將密切跟蹤《方案》落實情況，加強監測預警，壓實地方屬地責任，強化政策協同，健全上下聯動、響應及時的生豬產能綜合調控機制，推動生豬價格保持在合理水平，更好穩定產業發展。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》