【習特會】中國銀行紐約分行與美國大豆出口協會簽合作備忘錄

中國銀行董事長葛海蛟14日在中國銀行總行大廈分別會見美國大豆出口協會（USSEC）主席邁克．麥克蘭尼（Mike McCranie）、首席執行官蘇健（Jim Sutter）一行，維薩公司（Visa）全球首席執行官麥凱恩（Ryan McInerney）、大中華區總裁張文翊（Elaine Chang）一行。



葛海蛟與麥克蘭尼共同見證中國銀行紐約分行與美國大豆出口協會簽署合作備忘錄。雙方一致表示，中美兩國元首成功會晤為雙邊經貿合作注入新動力，也為世界經濟提供確定性。中美同為全球最重要的農業生產和消費大國，農業合作基礎堅實、優勢互補。雙方將一道落實好兩國元首重要共識，進一步在跨境金融、綠色發展、供應鏈服務等領域加強互動，共同打造互利共贏合作生態，推動中美大豆貿易產業鏈持續發展，助力中美農業合作枝繁葉茂。



會見麥凱恩一行時，雙方表示，中國銀行與維薩公司互為重要合作夥伴，近年來在重點產品推廣、信用卡跨境交易、提升入境受理環境等方面取得一系列新成果。雙方期待進一步深化協同聯動與資源共享，持續完善產品體系、加大業務創新，提升跨境金融服務能力，促進支付體驗迭代升級，積極挖掘新興業務潛力，攜手為全球客戶提供更加優質、高效的全方位服務。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》