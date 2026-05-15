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15/05/2026 10:11

《駐京專電》內地開展為期1年專項治理，嚴打中醫藥虛假宣傳等違規行為

　　國家中醫藥管理局等十部門聯合召開中醫醫療違法違規行為專項治理工作啟動會。本次專項治理工作為期1年，將嚴厲打擊打著中醫養生保健治病「幌子」從事非法行醫，借中醫藥名義虛假宣傳、直播帶貨，違法違規使用醫保基金等損害群眾健康權益的違法違規行為。同時，加強中醫醫療機構和中醫醫療服務質量監督管理，完善行風治理長效機制，著力營造風清氣正的行業環境。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》

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