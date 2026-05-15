【習特會】習近平與特朗普小敘：此訪有利於促進相互理解、加深彼此信任

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國家主席習近平今日上午在中南海同美國總統特朗普舉行小範圍會晤。習近平指出，特朗普總統此訪是一次歷史性、標誌性的訪問，有利於促進相互理解、加深彼此信任、增進兩國人民福祉，「我們共同確定了中美建設性戰略穩定關係的新定位，就保持經貿關係穩定、拓展各領域務實合作、妥善解決彼此關切達成重要共識，同意就國際和地區問題加強溝通和協調」。



習近平：中美可通過加強合作促進各自的發展振興*



習近平並指，這也再次表明，中美在相互尊重基礎上實現和平共處、合作共贏，走出一條正確相處之道，是兩國人民所願和世界各國人民所盼。「特朗普總統希望讓美國再次偉大，我致力於帶領中國人民實現中華民族偉大復興。中美雙方可以通過加強合作，促進各自的發展振興。雙方要落實好我們達成的重要共識，珍惜當前來之不易的良好勢頭，把準方向、排除干擾，推動兩國關系穩定發展」。



*特朗普：熱情期待在華盛頓接待習近平主席*



特朗普表示，非常感謝習近平主席邀請他到中南海做客，「此次訪華是一次非常成功的訪問，舉世矚目，令人難忘」。雙方形成一系列重要共識，達成多項協議，解決了不少問題，對兩國和世界都十分有益。「習近平主席是我的老朋友，我十分尊重習近平主席，我們建立了良好的關係。美中關係很重要，一定會越來越好。我願同習近平主席繼續保持誠懇深入溝通，熱情期待在華盛頓接待習近平主席」。



特朗普昨晚在人民大會堂舉行的歡迎晚宴上，邀請習近平伉儷今年9月24日到美國訪問白宮。



據此前美方公布的行程，特朗普將於下午啟程回國。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》