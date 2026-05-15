《港滬深通》港股總市值49.2萬億元，滬深105.7萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(14日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2411
|307
|1704
|41
|2890
|38
|H股總數
(隻)
|463
|15
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1060
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|17569
|308
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|491032
|745
|554626
|1063
|501097
|386
|流通市值
(億元)
|-
|-
|532432
|741
|429255
|386
|平均PE
(倍)
|13.62
|31.90
|14.59
|10.89
|34.43
|9.85
|成交
百萬元
|306858
|2049640
|1864963
《經濟通通訊社15日專訊》
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