《港滬深通》港股總市值49.2萬億元，滬深105.7萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(14日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

香港交易所 上海交易所 深圳交易所 主板 創業板 A股 B股 A股 B股 上市公司

(家) 2411 307 1704 41 2890 38 H股總數

(隻) 463 15 - - - - 上市非H股內

地企業(隻) 1060 57 - - - - 上市證券

(隻) 17569 308 - - - - 總市值

(億元) 491032 745 554626 1063 501097 386 流通市值

(億元) - - 532432 741 429255 386 平均PE

(倍) 13.62 31.90 14.59 10.89 34.43 9.85 成交

百萬元 306858 2049640 1864963

註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。《經濟通通訊社15日專訊》