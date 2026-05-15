《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平特朗普會談，李強見美國工商界代表

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同美國總統特朗普會談

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5月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。習近平表示，我願同特朗普總統共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。



李強會見美國工商界代表

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5月14日下午，國務院總理李強在人民大會堂會見隨同美國總統特朗普訪華的美國工商界代表。蘋果公司、英偉達公司、Meta公司、嘉吉公司、特斯拉公司、波音公司、花旗集團、高盛集團、通用電氣航空航天公司、高通公司、維薩公司、美光科技公司、萬事達卡公司、貝萊德集團、黑石集團、高意公司、因美納公司等企業及紐約證券交易所負責人出席。



商務部：中方願同美方一道不斷拉長合作清單

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商務部新聞發言人何咏前在14日舉行的例行新聞發布會上表示，下一步，中方願同美方一道，本著平等、尊重、互惠的原則，不斷拉長合作清單，壓縮問題清單，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。





《上海證券報》



習近平同美國總統特朗普會談

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5月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。



4月金融數據出爐，直接融資佔比持續提升

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人民銀行5月14日發布的金融統計數據報告顯示，4月末，廣義貨幣(M2)餘額、社會融資規模存量、人民幣貸款餘額分別同比增長8.6%、7.8%和5.6%。



互換通上線三年：人民幣債券投資從「可投資」到「可管理」

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5月15日，內地與香港利率互換市場互聯互通合作迎來運行三周年。三年來，這一金融市場開放創新機制穩步擴容，從跑通交易邁向深度放量，從補齊境外投資者利率風險管理工具到推動人民幣債券投資從「可投資」走向「可管理」，已成為中國債券市場高水平開放的重要基礎設施。





《證券時報》



習近平同美國總統特朗普會談

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5月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。



習近平為美國總統特朗普舉行歡迎宴會

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14日晚，國家主席習近平在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎美國總統特朗普訪華。兩國元首先後發表致辭。習近平指出，中美兩國人民都是偉大的人民，實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。



前四個月金融總量指標保持合理增長水平

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人民銀行5月14日發布的金融統計數據報告顯示，今年前4個月，社會融資規模增量為15.45萬億元人民幣，人民幣貸款增加8.59萬億元。4月末，廣義貨幣(M2)同比增長8.6%，環比提高0.1個百分點；社融規模存量同比增長7.8%，同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。