《鍾之日記》中芯先升後挫，港股失守兩萬六

5月15日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美元首會晤結束，惟習特會釋放利好有限，亞太區股市普遍受壓。A股由升轉跌，恒生指數則全天延續下跌走勢，收報25962.73，跌1.62%，失守兩萬六，主板成交逾3253億元，本周累跌1.63%。



*滬綜指收跌1.02%，全周跌1.06%五連漲斷纜*



滬深股市今日震盪走低，滬綜指收跌1.02%，報4135.39點，全周跌1.06%，中斷連續五周漲勢；深成指收跌1.17%，創業板亦跌0.56%。滬深兩市成交額3.33萬億元人民幣，連續八個交易日突破3萬億元人民幣大關，較上一個交易日減少約1%。



盤面上，機器人概念逆勢爆發，有色金屬板塊集體下挫。據《路透》報道，美國商務部已批准包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動和京東在內的約10家中國企業採購英偉達H200芯片，包括聯想和富士康在內的少數分銷商也已獲得批准。A股英偉達概念股同步上揚。



美國總統特朗普今日下午結束訪華行程，習特會順利落幕。中美元首會談期間，國家主席習近平會見了隨同特朗普訪華的美國企業家。習近平表示，中美雙方就保持經貿關係穩定、拓展各領域務實合作、妥善解決彼此關切達成重要共識，同意就國際和地區問題加強溝通和協調。



另外，內地將於下周一（18日）公布4月經濟數據。《路透》綜合27家機構預估中值顯示，內地4月規模以上工業增加值同比增速料從5.7%略加快至5.9%，1至4月固定資產投資同比增速或從1.7%小幅放緩至1.6%，4月社會消費品零售總額同比增速從1.7%小幅回升至2%。



*中芯國際首季業績超預期，股價先升後挫*



中芯國際(00981)首季多賺半成，今早股價最多升7.2%，高見76.65元，不過隨後股價下跌，盤中曾到70.75元創5天新低，最終收跌0.49%，報71.15元。



中芯國際一季報超預期，二季度指引樂觀。一季度營收176.17億元人民幣，同比增長8.1%；純利1.97億美元，同比增長5%。毛利率20.1%，環比提升0.9個百分點，產能利用率維持在93.1%的高位。公司給出二季度收入環比增長14%-16%的樂觀指引，全年資本開支預計與2025年的81億美元持平，其中約80%投向生產設備購置。



中芯國際聯合CEO趙海軍在業績會上表示，當前人工智能應用爆發帶動配套芯片需求強勁，疊加產品漲價、客戶提前備貨、產業訂單回流等多重利好，公司訂單儲備飽滿、盈利水平穩步提升。



另外，美國商務部對華H200芯片出口開閘。美國商務部據報已批准向阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、字節跳動、京東(09618)等10家中國公司出口英偉達H200芯片。據知情人士透露，每個買家最多可購買75000顆芯片。不過，儘管出售計劃獲得批准，但至今雙方未達成任何交易。



招商證券認為，2026年全球CSP資本開支帶動AI產業鏈景氣度持續提升，國內存儲擴產趨勢明確，設備訂單持續向好。



*內銀股普遍回調，首季淨息差回穩*



內銀板塊今日普遍下跌，工商銀行(01398)跌2.1%，報6.89元；中國銀行(03988)跌1.3%，報5.22元；招商銀行(03968)跌1.1%，報46.94元；建設銀行(00939)和交通銀行(03328)均跌約1%，分別報8.78元及7.29元。



安永大中華區昨日發布報告指出，42家A股上市銀行2026年一季度淨利潤按年增長3.16%，營業收入增7.59%。雖整體業績穩中有進，但個體表現存在分化，其中淨利潤方面有36家實現按年增長，5家出現下滑，1家持平。



另外，該行金融服務華南市場主管張秉賢指出，25間已披露今年首季淨息差數據的上市銀行中，有11間按年上升；另有3間持平，認為淨息差首季已見平穩，未有出現過往淨息差逐季收窄情況。



此外，2025年末數據顯示，上市內銀平均不良貸款率1.24%，較2024年末下降0.02個百分點，但逾期貸款率較2024年底上升0.02個百分點；平均撥備覆蓋率232.22%，較2024年末下降5.33個百分點；平均資本充足率16.34%，下降0.25個百分點。張秉賢指，逾期貸款率上升，反映內銀不良貸款壓力持續；而零售貸款不良率雖然不高，但去年以較快速度上升。



富瑞發表研究報告指，預期2026年內地銀行業在宏觀經濟溫和復甦、政策波動性低的背景下，盈利將穩步改善。該行預計，淨息差收窄幅度放緩，帶動淨利息收入恢復增長，預計涵蓋銀行2026年撥備前經營利潤將全面復甦，盈利按年增長約3.4%。



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