  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

15/05/2026 09:30

《中國要聞》廣電總局：支持微短劇創作傳播，6家平台將投入超60億元

　　國家廣播電視總局14日召開「微短劇精品創作傳播計劃」工作部署推進會。會議通報了《「微短劇精品創作傳播計劃」實施方案》，介紹了廣電總局、11個省級廣電主管部門、6家網絡視聽平台支持優秀微短劇創作傳播的各項措施，以及2026年指導推出千部優秀微短劇的目標任務。

　　《方案》提出，健全完善「總局、省、平台」三位一體的協同推進機制，更好發揮有效市場和有為政府作用，拓寬微短劇題材類型維度，暢通創作傳播鏈路，激發優秀微短劇創作動力和創新活力，培育微短劇精品持續迭出的良性生態。

　　北京、遼寧、上海、江蘇、浙江等11個省份將安排專門扶持資金，出台劇本創作、拍攝製作、上線播出、宣傳推廣、推優評獎、國際傳播等配套政策措施，扶持激勵微短劇精品創作。6家網絡視聽平台將投入至少60億元人民幣資金支持優秀真人微短劇創作傳播。

　　其中，抖音（紅果短劇）加大優秀真人微短劇扶持，為創新題材作品提供啟動資金，為優質、創新、積極正向的現實題材作品提供保底支持，並提升分帳比例。騰訊視頻堅持對真人微短劇賽道持續性戰略性投入，支持優秀真人微短劇創作。芒果TV、咪咕、快手、點眾等將進一步加大優秀真人微短劇扶持力度。
《經濟通通訊社15日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

定期存款 | 南商推新優惠3個月港元定存高達2.68厘，大新...

14/05/2026 15:40

貨幣攻略

美伊談判不過是特朗普的獨角戲

12/05/2026 15:25

中東戰火

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區