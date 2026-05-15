《中國要聞》廣電總局：支持微短劇創作傳播，6家平台將投入超60億元

國家廣播電視總局14日召開「微短劇精品創作傳播計劃」工作部署推進會。會議通報了《「微短劇精品創作傳播計劃」實施方案》，介紹了廣電總局、11個省級廣電主管部門、6家網絡視聽平台支持優秀微短劇創作傳播的各項措施，以及2026年指導推出千部優秀微短劇的目標任務。



《方案》提出，健全完善「總局、省、平台」三位一體的協同推進機制，更好發揮有效市場和有為政府作用，拓寬微短劇題材類型維度，暢通創作傳播鏈路，激發優秀微短劇創作動力和創新活力，培育微短劇精品持續迭出的良性生態。



北京、遼寧、上海、江蘇、浙江等11個省份將安排專門扶持資金，出台劇本創作、拍攝製作、上線播出、宣傳推廣、推優評獎、國際傳播等配套政策措施，扶持激勵微短劇精品創作。6家網絡視聽平台將投入至少60億元人民幣資金支持優秀真人微短劇創作傳播。



其中，抖音（紅果短劇）加大優秀真人微短劇扶持，為創新題材作品提供啟動資金，為優質、創新、積極正向的現實題材作品提供保底支持，並提升分帳比例。騰訊視頻堅持對真人微短劇賽道持續性戰略性投入，支持優秀真人微短劇創作。芒果TV、咪咕、快手、點眾等將進一步加大優秀真人微短劇扶持力度。

《經濟通通訊社15日專訊》