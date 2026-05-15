《中國監管》「網上售課」主播王仲燾偷稅，被追繳及罰款共231.6萬元

國家稅務總局北京市稅務局第三稽查局近期根據相關部門推送的線索，依法查處「網上售課」主播王仲燾偷稅案件。



經查，2020年至2023年，王仲燾在網絡平台銷售商業IP孵化、流量視頻製作等知識付費型創業課程，通過轉換收入性質、私人帳戶收款隱匿收入、進行虛假納稅申報等方式，少繳個人所得稅等稅費共計119.61萬元（人民幣．下同）。稅務部門依法對其作出追繳稅費款、加收滯納金並處罰款共計231.6萬元的處理處罰決定。目前，涉案稅費款、滯納金及罰款均已追繳入庫。



稅務部門指，公開信息顯示，王仲燾在網絡平台粉絲量近百萬，其知識付費型創業課程銷量較為可觀，但納稅申報卻較少，與其經營規模明顯不符，且其在外省市成立的個人獨資企業申報模式也引發稅務人員關注。結果發現，其個人獨資企業「上海黑紅梅方教育科技中心」是空殼公司，王仲燾將其銷售課程取得的收入按照生產經營所得進行個人所得稅的申報，是典型的轉換收入性質的違法行為；其又通過私人帳戶收取直播打賞收入，卻沒有依法申報這些個人勞務報酬，屬於隱匿收入、虛假納稅申報的違法行為。

《經濟通通訊社15日專訊》