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15/05/2026 11:29

《中國要聞》國際足總秘書長赴京，與中國足協及央視談判世界盃轉播權

　　北京國安足球俱樂部昨在微博發文稱，國際足聯(FIFA)（港稱「國際足總」）秘書長馬蒂亞斯．格拉夫斯特倫(Mattias Grafstrom)、執行辦公室主任丹尼爾．奧圖爾（Daniel O’Toole）14日下午率國際足聯代表團一行，在中國足協副主席楊旭的陪同下，到北京工人體育場參觀考察。中赫集團及北京國安足球俱樂部董事長周金輝、北京國安足球俱樂部體育總經理馬永明接待參觀團並進行了溝通交流。

　　《北京日報》指出，格拉夫斯特倫此行首要任務，是與中國足協及央視就足球合作與世界盃轉播權事宜展開會談。期間，他在京會見了中國足球協會主席宋凱，雙方就深化合作、承辦國際青少年賽事及技術交流交換意見。

*料月內宣布轉播權談判結果*

　　央視與國際足聯未能就世界盃轉播權金額談攏一事近期引發關注。據悉，國際足聯最初開價達2.5億至3億美元，而央視的預算可能僅約6000萬至8000萬美元；國際足聯其後將報價降至約1.2至1.5億美元，但雙方的心理預期依然存在巨大差距。

　　據外媒報道，雙方都對達成協議持樂觀態度，並可能在5月下半月宣布消息，國際足聯願意為比賽作出「重大讓步」。預計談判的重點是將2026年和2030年世界盃轉播權捆綁銷售，透過打包形式降低單屆均價。
《經濟通通訊社15日專訊》

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