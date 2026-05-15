用戶關閉支付功能仍被扣款捐贈184萬，支付寶回應：帳戶涉與他人共用，已尋求警方求協助

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據《澎湃新聞》報道，山西一名蘭姓女士於2023年10月21日發現支付寶帳戶遭他人登入，隨即聯繫客服申請關閉支付功能，惟兩日後帳戶仍被扣款並產生大額公益捐贈，最高金額達184萬元（人民幣．下同）。



電子客戶回單顯示，6筆扣款集中於凌晨3時至早上7時。分別轉至中華思源工程基金會（5元）及中國鄉村發展基金會（1000元、184萬元、5828.4元），這四筆扣款在5分鐘內連續劃出；最後兩筆扣款則於早上5時至7時轉至貴州省慈善總會，金額分別為102.6元及30元。由於支付寶方面未能有效解決，蘭女士此後曾向警方求助，但未有立案進展。



支付寶今日回應《界面新聞》稱，平台正常執行帳戶下達的支付指令，由於涉事帳戶存在與他人共用的嫌疑，不排除涉嫌違法犯罪，目前已向警方尋求協助。



*支付寶關閉支付功能後，公益捐贈場景仍可扣款*



中國人民銀行上海分行此前就蘭女士投訴作出回覆，指涉及的6筆交易中，5筆以電腦驗證支付密碼完成，1筆以手機完成；經了解發現，支付寶在帳戶關閉支付功能的情況下，公益捐贈場景仍保留付款功能，對此已要求支付寶優化改進。涉事基金會則表示，所收款項已用於公益並執行完畢，支付寶核對捐贈行為反饋為「正常」。



報道指出，這並非國內第三方支付平台首次出現關閉支付權限後仍被莫名扣款、非自願資金劃轉的相關糾紛。此前多家媒體曾報道，有部分用戶關閉免密支付、鎖定帳戶支付功能後，仍被平台商戶自動續費、隱性扣費，長期被小額高頻扣款，累計金額從數千元至上萬元不等。

《經濟通通訊社15日專訊》