東風汽與Stellantis等簽80億元合作協議，將在華生產Jeep及標致

據東風汽車微信公眾號消息，5月15日，東風汽車聯合長江產業投資集團有限公司、武漢金融控股（集團）有限公司、武漢經開產業投資集團有限公司、Stellantis集團及神龍汽車有限公司，以「新合資新跨越」為主題簽署戰略合作協議。



根據協議，本次合作總投資額超80億元人民幣，以產業資本賦能新能源智能網聯技術創新，同時依托產業鏈集群協同優勢，整合全球化品牌與市場資源，全面推動神龍公司面向智能化、國際化、綠色化進行轉型升級，計劃於2027年起陸續投放多款全新新能源車型，同步導入Jeep品牌在神龍公司生產，並在全球範圍內進行銷售。



*國產Jeep將面向全球市場，國產標致供中國市場*



另據《路透》報道，Stellantis今日表示，已與東風汽車簽署合資協議，預計Stellantis將為該項目出資約1.3億歐元（約10.3億元人民幣）。東風汽車位於武漢的工廠將從2027年起生產兩款Jeep品牌的新能源越野車型，面向全球市場；該工廠同年起亦將為中國市場生產兩款標致品牌車型。



今年4月，標致在北京國際車展上發布了兩款新概念車，標誌著Stellantis在經歷多年銷售低迷和重組之後，重新加碼對中國這一全球最大汽車市場的投入。

《經濟通通訊社15日專訊》