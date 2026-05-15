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15/05/2026 17:45

《中國監管》市監總局：今年將針對電子電器等八領域重點產品，抽查逾1.6萬批次

　　據市場監管總局發布會，2026年產品質量國家監督抽查計劃已制定發布。今年將對電子電器、建築和裝飾裝修材料、日用及紡織品、食品相關產品等8大類173種重點產品開展監督抽查，抽查總批次將超過1.6萬批次，同比增加8%。

　　據介紹，市場監管總局將聚焦重點行業，提高以往抽查不合格率較高、輿情反映強烈、存在質量安全風險產品的抽查比例。例如，將電動汽車充電樁、防爆電器等2025年抽查不合格率20%以上的32種產品納入今年的抽查計劃。同時，注重聚焦重點安全問題，今年抽查的173種產品中，直接涉及安全檢測項目的有166種，佔比達96%。

*加大網售領域抽查力度，覆蓋所有頭部平台*

　　據悉，2025年，市場監管總局在網售領域對95種產品開展國家監督抽查7418批次，覆蓋拼多多、淘寶、天貓、京東(09618)等32個電商平台，發現1415批次產品不合格，抽查不合格率為19.1%，較2024年下降4.4個百分點，但仍比2025年生產領域抽查不合格率高出12.2個百分點。

　　市場監管總局今年將繼續加大網售領域抽查力度，計劃抽樣115種產品，佔比67%，較2025年提高10個百分點，抽查批次數較2025年增加7個百分點。抽查將覆蓋所有頭部平台，同時加大對往年抽查不合格率較高、質量內控薄弱以及審核制度虛設等問題較多的中小型平台的抽查力度。
《經濟通通訊社15日專訊》

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