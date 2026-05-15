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AH股新聞

15/05/2026 15:44

《中國監管》中證協就兩項投資者保護類團體標準公開徵意見，聚焦糾紛調解等

　　據《證券時報》報道，在中國資本市場投資者保護工作持續提質增效的背景下，中國證券業協會同步公開兩項行業重要團體標準徵求意見稿，聚焦糾紛調解與適當性管理兩大核心環節，面向市場徵集優化建議。

　　近年來，資本市場投資者保護力度持續加大，但行業仍有糾紛調解存在邊界模糊、效率偏低、整改流於形式等痛點；適當性管理存在標準不統一、執行差異大、源頭防控不足等問題，難以適配高質量發展需求。

　　《證券公司投資者糾紛調解規範（徵求意見稿）》明確調解組織、券商、投資者三方權責，細化調解員資質、回避保密、線上線下調解方式，強調普通投資者調解優先；建立「內部自查+外部監督」質控體系，明確調解檔案至少保存十年，倒逼券商從糾紛中整改業務漏洞。

　　《證券公司投資者適當性管理規範（徵求意見稿）》構建全鏈條管理體系，細化投資者風險測評、持續評估、信息核查要求，明確科創板、創業板、北交所、港股通、兩融、資管、代銷等業務的適當性細則；強調內控考核、追責機制，將適當性管理納入合規與績效考核，壓實券商主體責任。

　　下一步，中證協將根據反饋意見修訂完善兩項規範，履行審議程序後正式發布實施，推動行業形成「事前防、事中解、事後治」的投保閉環，提升中小投資者獲得感與市場信心。
《經濟通通訊社15日專訊》

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