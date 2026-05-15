特斯拉中國否認長續航Model Y價格上調1.8萬元：僅取消7年低息購車優惠

有消息稱，特斯拉從5月1日起對Model Y系列車型調價，其中長續航版價格上調1.8萬元人民幣，高性能版價格上調2萬元人民幣。



對此，《每日經濟新聞》向特斯拉中國方面求證了解，一位內部人士回應稱：「（傳聞為）假消息」。報道指，從特斯拉中國一位銷售人員了解到，Model Y車型並未漲價，只是取消了此前的7年低息購車金融政策。

《經濟通通訊社15日專訊》