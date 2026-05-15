《Ａ股行情》滬綜指低開0.09%，中美考慮降部分關稅，4月信貸增長疲軟

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滬深股市今早個別走，滬綜指低開0.09%，報4174.17點，深成指高開0.05%，創業板指高開0.17%，盤初船舶、化工股造好，有色金屬及白酒板塊則走低。中美元首會談昨順利舉行，美國總統特朗普正式邀請中國國家主席習近平於今年9月24日回訪白宮。



有關會談達成的貿易協議方面，特朗普透露中國已同意訂購200架波音飛機，這將是中國近十年來首次採購美國製造的商用飛機。但200架飛機數量遠低於業內此前討論的500架規模。此外，美國財長貝森特稱，兩國將討論設立投資委員會處理非敏感領域投資，並考慮互減300億美元非關鍵領域商品關稅。



習近平昨晚為特朗普訪華團舉行歡迎宴會，稱「這是一次歷史性訪問」，並表示實現中華民族偉大復興和讓美國再偉大完全可以並行不悖，相互成就。他強調，「我們一致認為中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，只能搞好、不能搞壞。兩國合則兩利、鬥則俱傷，應該成為夥伴，而不是對手」。特朗普亦稱與習近平的對話非常積極、富有成效，希望中美關係比以往更強更好。



另外，人行公布，1-4月人民幣貸款增加8.59萬億元(人民幣．下同)；《路透》據此計算，4月新增人民幣貸款為負增長100億元，自去年7月以來再度轉負，且遠遜市場預期。1-4月社會融資規模增量累計為15.45萬億元，比上年同期少8930億元。據此計算，4月社會融資規模增量為6200億元，遠低於15000億元的路透調查中值，其中的人民幣信貸分項時隔半年再轉負。



今日人行進行5億元7天期逆回購，持平今日到期量。這是逆回購操作量連續七日降至5億元。人行本周共進行25億元逆回購，對沖本周到期的535億元，即人行本周共收水510億元。

《經濟通通訊社15日專訊》