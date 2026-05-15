《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.12%，氟概念、機器人板塊領漲

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A股三大指數早盤集體上漲，滬綜指半日收升0.12%報4183.06點，深成指揚0.24%，創業板指升0.57%。滬深兩市半日成交額21703億元（人民幣．下同），較上個交易日減少984億元或4.3%。



盤面上，有消息稱韓國半導體級氫氟酸供應鏈預計6至7月大幅漲價，帶動氟化工概念大漲，濱化股份(滬:601678)、多氟多(深:002407)等漲停。據韓媒《The Elec》報道，受中東緊張局勢引發的供應中斷影響，衝擊已經傳導至化學品市場，生產半導體級氫氟酸的核心原料無水氟化氫，價格自年初以來上漲約40%。SoulBrain、ENF Technology和Foosung本月已經開始以明顯更高的價格採購中國無水氟化氫。



另外，人形機器人股漲幅也靠前，板塊指數上午升超3.3%，三瑞智能(深:301696)升20%封板。全國首部具身智能機器人領域地方性法規《杭州市促進具身智能機器人產業發展條例》本月正式施行，標誌著機器人產業從技術探索邁向規範化發展階段。



個股方面，受晶圓銷售價格上漲提振，中芯國際(滬:688981)一季度收入符合預期。令市場更感驚喜的是，交出亮眼二季度業績指引，漲價效應料繼續釋放。在全球AI熱潮下，新需求相繼湧現。中芯國際A升4.2%，上午收報122.88元。中芯國際聯合首席執行官趙海軍表示，基於客戶需求和在手訂單情況，公司對於今年的整體運營情況已更加樂觀。

《經濟通通訊社15日專訊》