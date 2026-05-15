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AH股新聞

15/05/2026 15:04

《Ａ股行情》滬綜指收跌1.02%，本周跌逾1%，成交額連續八日突破三萬億

　　滬深股市今日震盪走低，滬綜指收跌1.02%，報4135.39點，全周跌1.06%，中斷連續五周漲勢；深成指收跌1.17%，創業板亦跌0.56%。滬深兩市成交額3.33萬億元（人民幣．下同），連續八個交易日突破3萬億元，較上一個交易日縮量337億元或約1%。

　　盤面上，機器人概念逆勢爆發，有色金屬板塊集體下挫。據《路透》報道，美國商務部已批准包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動和京東在內的約10家中國企業採購英偉達H200芯片，包括聯想和富士康在內的少數分銷商也已獲得批准。A股英偉達概念股同步上揚。

　　美國總統特朗普今日下午結束訪華行程，習特會順利落幕。中美元首會談期間，國家主席習近平會見了隨同特朗普訪華的美國企業家。習近平表示，中美雙方就保持經貿關係穩定、拓展各領域務實合作、妥善解決彼此關切達成重要共識，同意就國際和地區問題加強溝通和協調。

　　另外，內地將於下周一（18日）公布4月經濟數據。《路透》綜合27家機構預估中值顯示，內地4月規模以上工業增加值同比增速料從5.7%略加快至5.9%，1至4月固定資產投資同比增速或從1.7%小幅放緩至1.6%，4月社會消費品零售總額同比增速從1.7%小幅回升至2%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004859.59-1.12　
上證指數4135.39-1.0215192.40
深證成指15561.40-1.1718092.53
創業板指3929.06-0.56　
科創501696.26-1.67　
B股指數289.34+0.431.67
深證B指1141.74-0.100.51

《經濟通通訊社15日專訊》

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