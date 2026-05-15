《Ａ股行情》滬綜指收跌1.02%，本周跌逾1%，成交額連續八日突破三萬億

滬深股市今日震盪走低，滬綜指收跌1.02%，報4135.39點，全周跌1.06%，中斷連續五周漲勢；深成指收跌1.17%，創業板亦跌0.56%。滬深兩市成交額3.33萬億元（人民幣．下同），連續八個交易日突破3萬億元，較上一個交易日縮量337億元或約1%。



盤面上，機器人概念逆勢爆發，有色金屬板塊集體下挫。據《路透》報道，美國商務部已批准包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動和京東在內的約10家中國企業採購英偉達H200芯片，包括聯想和富士康在內的少數分銷商也已獲得批准。A股英偉達概念股同步上揚。



美國總統特朗普今日下午結束訪華行程，習特會順利落幕。中美元首會談期間，國家主席習近平會見了隨同特朗普訪華的美國企業家。習近平表示，中美雙方就保持經貿關係穩定、拓展各領域務實合作、妥善解決彼此關切達成重要共識，同意就國際和地區問題加強溝通和協調。



另外，內地將於下周一（18日）公布4月經濟數據。《路透》綜合27家機構預估中值顯示，內地4月規模以上工業增加值同比增速料從5.7%略加快至5.9%，1至4月固定資產投資同比增速或從1.7%小幅放緩至1.6%，4月社會消費品零售總額同比增速從1.7%小幅回升至2%。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4859.59 -1.12 上證指數 4135.39 -1.02 15192.40 深證成指 15561.40 -1.17 18092.53 創業板指 3929.06 -0.56 科創50 1696.26 -1.67 B股指數 289.34 +0.43 1.67 深證B指 1141.74 -0.10 0.51

《經濟通通訊社15日專訊》