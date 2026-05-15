《Ａ股行情》滬綜指收跌1.02%，本周跌逾1%，成交額連續八日突破三萬億

滬深股市今日震盪走低，滬綜指收跌1.02%，報4135.39點，全周跌1.06%，中斷連續五周漲勢；深成指收跌1.17%，創業板亦跌0.56%。滬深兩市成交額3.33萬億元（人民幣．下同），連續八個交易日突破3萬億元，較上一個交易日縮量337億元或約1%。
盤面上，機器人概念逆勢爆發，有色金屬板塊集體下挫。據《路透》報道，美國商務部已批准包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動和京東在內的約10家中國企業採購英偉達H200芯片，包括聯想和富士康在內的少數分銷商也已獲得批准。A股英偉達概念股同步上揚。
美國總統特朗普今日下午結束訪華行程，習特會順利落幕。中美元首會談期間，國家主席習近平會見了隨同特朗普訪華的美國企業家。習近平表示，中美雙方就保持經貿關係穩定、拓展各領域務實合作、妥善解決彼此關切達成重要共識，同意就國際和地區問題加強溝通和協調。
另外，內地將於下周一（18日）公布4月經濟數據。《路透》綜合27家機構預估中值顯示，內地4月規模以上工業增加值同比增速料從5.7%略加快至5.9%，1至4月固定資產投資同比增速或從1.7%小幅放緩至1.6%，4月社會消費品零售總額同比增速從1.7%小幅回升至2%。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4859.59
|-1.12
|上證指數
|4135.39
|-1.02
|15192.40
|深證成指
|15561.40
|-1.17
|18092.53
|創業板指
|3929.06
|-0.56
|科創50
|1696.26
|-1.67
|B股指數
|289.34
|+0.43
|1.67
|深證B指
|1141.74
|-0.10
|0.51
《經濟通通訊社15日專訊》
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