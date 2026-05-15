【習特會】中國外交部回應中美元首有否談伊朗局勢：對話大門既打開就不應再關上

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中國外交部網站今早接連發布「發言人就美國總統特朗普訪華情況答記者問」及「發言人就伊朗局勢答記者問」文章，其中前者內容指出，兩國元首就事關兩國和世界的重大問題深入交換意見，達成一系列新共識；還就妥善處理彼此關切達成重要共識，同意就國際地區問題加強溝通和協調。文章並強調，「兩國元首互動促進了相互理解，加深了彼此信任，推進了務實合作，增進了兩國人民的福祉，為世界注入了亟需的穩定性和確定性」。



對於有報道指，中美兩國元首就中東局勢等重大國際和地區問題交換了意見，「請問雙方是否談及伊朗局勢？中方對當前伊朗局勢有何看法？」文章表示，近來美伊實現停火，探索通過談判解決問題，受到地區國家和國際社會歡迎。中方始終認為，對話談判才是正道，武力解決沒有出路。對話的大門既然打開，就不應再次關上。應穩住局勢緩和勢頭，堅持政治解決大方向，通過對話協商，就伊核等問題達成兼顧各方關切的解決方案。應盡快重開航道，回應國際社會呼聲，共同維護全球產供鏈穩定暢通。應盡快達成全面、持久停火，推動中東海灣局勢早日恢復和平穩定，為構建一個可持續的地區安全架構奠定基礎。



*自戰事爆發以來中方一直為止戰奔走*



文章強調，中方在伊朗局勢上的立場十分明確，「這場本不該發生的戰事沒有任何進行下去的必要，早一點找到解決出路，對美伊雙方有利，也對地區各國乃至整個世界有利」。自戰事爆發以來，中方一直為止戰奔走，為和平盡力。習近平主席鄭重提出維護和促進中東和平穩定的四點主張，中國同巴基斯坦提出關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議。中方將繼續秉持習近平主席四點主張精神，同國際社會一道，為和談提供更大助力，為最終實現中東地區持久和平發揮建設性作用。

《經濟通通訊社15日專訊》