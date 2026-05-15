【數據前瞻】機構：出口韌性料支撐內地4月工業增加值增5.9%，假期提振消費增速料加快至2%

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內地將於下周一（18日）公布4月工業增加值、消費、固投等數據，《路透》綜合27家機構預估中值顯示，雖然中東衝突令石化行業承壓，但出口高增支撐整體工業生產韌性，4月規模以上工業增加值同比增速料從5.7%略加快至5.9%；1-4月固定資產投資同比增速或從1.7%小幅放緩至1.6%。同時，雖然高基數和汽車等耐用品消費偏弱構成拖累，但得益於假期因素提振服務消費，加之春節消費「透支」效應消退，預計4月社會消費品零售總額同比增速從1.7%小幅回升至2%。



*花旗、中金：工業生產保持韌性*



投行花旗在報告中稱，「我們預計，一季度呈現出的『表觀韌性、內在K型分化』的格局將延續到4月。生產端表現繼續好於國內需求」，儘管中東衝突令石化行業承壓加劇，但4月整體工業生產仍將保持較強韌性。



中金宏觀團隊張文朗等亦指出，主要行業的高頻開工率數據同比增速漲跌互現，部分化工行業受能源供給影響開工率下降，但整體來看工業生產韌性仍然受到出口支撐。



中國宏觀經濟前瞻性指標--4月官方製造業採購經理人指數(PMI)連續第二個月處擴張區，其中生產指數刷新年內高點；調查樣本更側重沿海地區中小出口企業的RatingDog中國製造業PMI升至逾五年最高。此外，中國4月外貿高位「續火」，進出口均優預期增長。



*浙商證券：汽車消費偏弱等仍影響消費增速*



對於消費的表現，浙商證券的李超、林成煒表示，清明假期和油價上漲對4月消費形成支撐，但汽車消費偏弱、高基數及居民收入預期不足仍制約修復斜率。投資方面，李超、林成煒預計投資端繼續保持穩定增長，4月政治局會議定調六大網建設，其中，基建和製造業投資保持韌性，地產投資仍是主要拖累。



花旗的看法則稍顯悲觀，認為4月社零增速可能試探疫後新低，主要受「以舊換新」補貼退坡影響。其特別提到汽車銷量降幅擴大。



中國乘聯分會周一公布，4月狹義乘用車市場零售同比降幅進一步擴大至21.5%；燃油價格暴漲成為影響汽車消費的異常重大因素，國內燃油車銷量遭受重創。

《經濟通通訊社15日專訊》