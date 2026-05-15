【習特會】中美是否就稀土供應達成新諒解？中國外交部：中方一貫致力維護全球產供鏈穩定

美國總統特朗普結束3天訪華行程，今日下午2時許登上專機回國。中國外交部發言人郭嘉昆今午主持例行記者會，回應了一系列關於今次中美元首會談的提問。對於中美兩國在稀土供應方面是否達成了新的諒解，郭嘉昆僅表示，「中方一貫致力於維護全球產供鏈的穩定與安全」。



郭嘉昆又就「中美元首是否討論了美國半導體的出口管制」回應稱，中方已多次表明在美輸華芯片問題上的原則立場。至於「習特會」有否討論人工智能方面的合作，郭嘉昆強調，中方始終主張各方共同推動人工智能開放、包容、普惠、向善發展。



*郭嘉昆：願同美方不斷拉長合作清單，實現互利共贏*



關於農業方面有否達成一些協議，以及特朗普稱中方同意買200架波音飛機，中方有何評論？郭嘉昆指出，此訪期間，中美雙方就保持經貿關係穩定、拓展各領域務實合作、妥善解決彼此分歧達成重要共識。中方願同美方一道落實好兩國元首重要共識，本著平等、尊重、互利原則，不斷拉長合作清單，實現互利共贏。



郭嘉昆並重申，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方應共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作與世界經濟注入更多的穩定性。

《經濟通通訊社15日專訊》