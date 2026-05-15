龍旗科技(09611)4100萬美元參與基金，投資雲算力服務企業

龍旗科技(09611)(滬:603341)公布，以自有資金4100萬美元參與投資基金TECHNOLOGICAL OVERSEAS CAPITAL 3 LIMITED，佔認繳出資總額的64.06%。



該集團指，基金目標規模為6400萬美元，聚焦雲算力服務領域，通過選擇側重於未上市成長型企業，通過企業成長實現基金的超額收益。

《經濟通通訊社15日專訊》