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AH股新聞

15/05/2026 08:05

中芯國際(00981)首季同比多賺5%惟毛利率下降，料第二季收入按季增最多16%

　　中芯國際(00981)(滬:688981)公布，截至3月31日止第一季盈利約1.97億元（美元．下同），按年升5%，按季升14.2%，貼近業績指引，每股盈利2美仙。

*今年整體運營更樂觀*

　　該集團指，預期第二季指引為季度收入按季增長14%至16%，即28.56億至29.06億美元，毛利率介於20%至22%範圍內。該集團指，基於客戶需求和在手訂單情況，相較於上個季度，對於今年整體運營情況更加樂觀。

　　該集團指，首季收入25億元，按年升11.5%，按季升0.7%，毛利5億元，按年跌0.4%，按季升5.3%，經營利潤2.48億元，按年跌20%，按季跌17%，毛利率20.1%，按季升0.9個百分點，主要是由於產品組合變動及平均售價上升所致，但按年下跌2.4個百分點。

　　該集團指，月產能由去年第四季的約106萬片折合8吋標準邏輯增加至今年第一季的約108萬片折合8吋標準邏輯。首季產能利用率93.1%，按季跌2.6個百分點。今年第一季資本開支15.6億元，按季下跌35%。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社15日專訊》

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