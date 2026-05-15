《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|瀾起科技
|(688008)
|5414.76
|工業富聯
|(601138)
|4279.46
|寒武紀
|(688256)
|3539.63
|中天科技
|(600522)
|2821.11
|兆易創新
|(603986)
|2126.50
|佰維存儲
|(688525)
|1908.30
|源杰科技
|(688498)
|1834.13
|海光信息
|(688041)
|1807.13
|紫金礦業
|(601899)
|1545.24
|生益科技
|(600183)
|1501.76
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|6363.37
|寧德時代
|(300750)
|5550.59
|天孚通信
|(300394)
|4296.74
|新易盛
|(300502)
|3319.12
|德明利
|(001309)
|2652.46
|東山精密
|(002384)
|2562.59
|光迅科技
|(002281)
|2542.94
|立訊精密
|(002475)
|2452.96
|江波龍
|(301308)
|2239.19
|勝宏科技
|(300476)
|2052.09
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社15日專訊》
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