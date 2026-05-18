【習特會】商務部：中美經貿磋商初步成果涉5方面，相互降稅及採購美飛機等

中國商務部16日就中美兩國元首舉行會晤達成的總體平衡積極的成果發布答記者問稱，目前，雙方在經貿領域達成的初步成果主要有5方面，包括成立貿易理事會和投資理事會、相互降稅及採購美飛機等。



具體來看：一是雙方繼續落實好前期磋商成果，並就有關關稅安排形成積極共識。



二是雙方同意成立貿易理事會和投資理事會，討論雙方貿易投資領域各自關切。雙方將通過貿易理事會討論有關產品降稅等問題，原則同意對同等規模的各自關注產品降稅。



三是雙方將解決或實質性推動解決部分農產品非關稅壁壘和市場准入問題。美方將積極推動解決中方在乳製品和水產品自動扣留、介質盆景輸美、山東禽流感無疫區認定等方面的長期關切。中方也將積極推動解決美方牛肉設施註冊、部分州禽肉輸華等關切。



四是雙方同意通過一定範圍產品的相互降稅等安排，推動擴大包括農產品在內等領域的雙向貿易。



五是雙方就中方向美方採購飛機以及美方保障飛機發動機、零部件對華供應等達成有關安排，同意繼續推進相關領域合作。



中國商務部稱，中美經貿磋商取得積極成果，說明雙方秉持相互尊重、平等互惠的精神，通過開展對話與合作，是能夠找到解決問題的辦法的。目前雙方仍在就有關成果的細節進行磋商。雙方經貿團隊將按照兩國元首確定的共識方向，盡快鎖定成果，共同做好落實，為下一步的中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。



*白宮：中國承諾每年購買170億美國農產品*



白宮周日（17日）發聲明透露，中國已承諾在2026年、2027年和2028年，每年購買至少170億美元的美國農產品，金額不包括中國在2025年10月作出的大豆採購承諾。聲明稱這是中國國家主席習近平上周會見美國總統特朗普時作出的承諾。



美國貿易代表格里爾稍早時稱，在中美元首會面後，美國預計中國將增加採購農產品數量，增幅達雙位數字，產品包括大豆、牛肉、穀物、乳製品等。他當時說，即將公布中美協議的更多細節。



格里爾又提到，中國未來仍有可能購買更多波音飛機，其中200架波音飛機的採購訂單已確定。同時，中國已經開始採取措施，便利從美國進口商品。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》