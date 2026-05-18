【國務會議】李強：城市發展轉向存量提質增效，加快構建生育友好型社會

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國務院總理李強15日主持召開國務院常務會議，審議通過《城市更新「十五五」規劃》和《加快農業農村現代化「十五五」規劃》。會議指出，中國城市發展正轉向存量提質增效階段，要建設現代化人民城市；同時強調農業農村現代化事關全局，要求守牢糧食安全和不發生規模性返貧底線。會議還研究了建設生育友好型社會、應對人口老齡化及基礎教育資源均衡配置等工作。



*要把城市更新擺在突出位置，推動綠色低碳轉型*



會議指出，當前中國城市發展正從大規模增量擴張階段轉向存量提質增效為主的階段。要把城市更新擺在突出位置，堅持遠近結合、突出重點，有力有序推進各項工作，建設創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧的現代化人民城市。要落實好城市更新重點任務，培育壯大城市發展新動能，營造高品質城市生活空間，推動城市發展綠色低碳轉型，增強城市安全韌性，促進城市文化繁榮發展，提升城市治理能力水平。要健全城市更新實施機制，完善政策支持體系，構建可持續的城市更新模式。



*始終守牢保障糧食安全和不發生規模性返貧底線*



會議指出，農業農村現代化關係中國式現代化全局和成色。要堅持把「三農」工作作為重中之重，不斷夯實基礎、提高發展質效。要遵循規律、因地制宜，提升農業綜合生產能力，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，拓寬農民增收致富渠道，推進宜居宜業和美鄉村建設，始終守牢保障糧食安全和不發生規模性返貧的底線。



*加強生育服務保障，完善嬰幼兒照護服務*



會議指出，要適應人口發展面臨的新形勢，著力提高人口整體素質，努力保持適度生育水平和人口規模，持續積累和釋放人力資源紅利，推動人口高質量發展。要加快建設生育友好型社會，加強生育服務保障，完善嬰幼兒照護服務，健全家庭綜合支持政策體系。要積極應對人口老齡化，加強老年人社會保障，推動養老服務提質增效，大力發展銀髮經濟。要圍繞人口布局調整，完善土地供應、財政轉移支付等與人口增減掛鈎機制，實現公共服務資源利用最優化。



會議指出，要錨定2035年建成教育強國目標任務，順應人民群眾對教育的新期待和經濟社會發展新形勢，全面提升基礎教育質量。要加強基礎教育資源統籌調配，落實隨遷子女在常住地平等接受基礎教育政策，加強農村留守兒童、困境兒童關心關愛，逐步縮小城鄉、區域、校際、群體差距。要積極推進育人方式、辦學模式、管理體制、保障機制改革，更好激發辦學活力。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》