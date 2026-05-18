《駐京專電》中證監發布衍生品交易監管新規，公司准入門檻為5億元淨資本

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中證監發布，加強衍生品經營機構監管，明確內部控制和風險管理要求，規定證券公司、期貨公司申請開展衍生品交易業務應當符合最近6個月淨資本持續不低於人民幣5億元等行政許可條件，同時規定中國中證監根據審慎監管原則，可以調整淨資本最低限額，為根據監管需要對相關機構提出更高要求預留空間。



《辦法》將自2026年11月16日起施行。自《辦法》施行之日起，各相關主體開展衍生品交易及相關活動，應當符合《辦法》規定，不符合規定的，不得新增業務，存量業務到期了結；衍生品交易業務行政許可的具體實施安排，中證監將另行予以明確。



《辦法》對衍生品交易和結算、衍生品交易者、衍生品經營機構、衍生品市場基礎設施、監督管理和法律責任等進行了規定，主要包括以下內容：



一是明確調整範圍。二是明確衍生品市場管理風險、配置資源、服務實體經濟的功能定位。三是明確參與衍生品交易及相關活動的各方應當遵守的基本原則，禁止通過衍生品交易實施違法違規行為。四是規範衍生品交易及其結算。五是加強交易者保護，明確交易者適當性標準，對衍生品交易提出賬戶實名製要求。六是加強衍生品經營機構監管，明確內部控製和風險管理要求，規定證券公司、期貨公司申請開展衍生品交易業務應當符合最近6個月淨資本持續不低於人民幣5億元等行政許可條件，同時規定中國中證監根據審慎監管原則，可以調整淨資本最低限額，為根據監管需要對相關機構提出更高要求預留空間。七是加強衍生品市場基礎設施監管。八是明確監督管理和法律責任。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》