【數據解讀】PPI為45個月以來最高，統計局：國際輸入性影響顯現

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4月工業生產者出廠價格指數(PPI)達2.8%，為45個月以來新高，國家統計局新聞發言人、統計司副司長王冠華在國新辦發布會上表示，4月份工業生產者出廠價格漲幅擴大，既有國際大宗商品價格波動帶來的輸入性影響，也是國內結構升級、市場競爭秩序逐步優化、部分行業需求改善的結果。工業品價格回升對於改善企業盈利預期具有積極的正向作用。但是也要看到，這種價格回升目前還不均衡，上游的生產資料價格上漲相對明顯，需要關注其可能對中下游企業成本帶來的影響。



展望下階段，外部的不確定、難預料因素仍然較多，國際大宗商品價格走勢還存在不確定性，對於國內工業品價格和企業生產經營的影響還需要進一步觀察研判。



她表示，首先是國際輸入性影響進一步顯現。4月份，國際原油價格繼續波動，帶動國內石油相關行業價格上漲。石油和天然氣開採業價格同比上漲28.6%，石油煤炭及其他燃料加工業價格上漲14.2%，化學原料和化學製品製造業價格上漲8.9%。



*中國產業結構優化升級、反內捲顯效等帶動PPI上行*



第二個原因是中國產業結構優化升級的帶動效應。當前製造業高端化、智能化、綠色化轉型步伐加快，人工智能和各領域廣泛深度融合，算力需求快速增長，帶動電子、有色、基礎元器件等價格回升。4月份光纖製造價格同比上漲115.9%，電子專用材料製造、外存儲器設備及部件價格分別上漲20%和22.4%。有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲22.5%。綠色低碳轉型加快推進，節能環保、綠色材料等領域市場需求增加，帶動生物質燃料加工、廢棄資源綜合利用業價格同比上漲6.8%和2.8%。部分新興產業發展、製造業設備更新帶動用鋼需求增加，黑色金屬冶煉和壓延加工業同比降幅比上月明顯收窄。



第三個原因是國內市場經營環境和競爭秩序不斷優化。全國統一大市場建設縱深推進，重點行業產能治理和綜合整治「內捲式」競爭持續顯效，部分行業供求關係逐步改善，相關行業價格企穩回升。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》